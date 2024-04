Trotta | “Kvara? Contratto importante e clausola inarrivabile”

Pistocchi ricorda: "24 anni fa finiva la leggenda di un fenomeno del calcio mondiale" - In un post su X il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi è ritornato su un episodio accaduto il 12 aprile 2020.areanapoli

FOTO - Napoli-Frosinone, raggiunto il sold-out! La bolgia al Maradona per salvare l'Europa - Altro sold-out al Maradona per la partita delle 12:30 di domenica contro il Frosinone di Di Francesco che può significare tanto anche in termini di classifica. Da giorni erano già esauriti i biglietti ...tuttonapoli

Trotta: "Il Napoli riparte da Kvara. Champions Attenzione a breve ci sarà Bologna-Roma" - L'ex calciatore del Napoli ha parlato a Sportitalia: "Kvara Il club azzurro vuole ripartire da lui in vista delle prossime stagioni". Ivano Trotta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune ...areanapoli