Trionfano le biografie | tra Maria Stuarda | Jackie e Dillinger

(Di sabato 13 aprile 2024) Emozionante programma di intrattenimento: spettacoli e film da guardare Dalle commoventi avventure familiari ai misteri emozionanti, ecco una carrellata delle ultime offerte di intrattenimento su varie piattaforme e canali di streaming. Netflix: “Picchiarello al Campo Estivo” Le famiglie possono godersi le buffonate di Woody Woodpecker mentre si imbarca alla ricerca di una nuova casa in questa affascinante avventura del campo estivo. DisneyPlus: “I più grandi successi” In questo thriller avvincente, una donna scopre il potere di viaggiare indietro nel tempo attraverso la musica, mentre tenta di impedire la tragica morte del suo ragazzo. SkyCinema: “Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo” Unisciti a un detective mentre indaga sulla misteriosa morte di due donne, entrambe chiamate Maggie Moore, svelando una complessa rete di intrighi e inganni. Canali digitali: ...

