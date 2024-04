Trionfa il bianco nel giorno del fatidico sì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) di Eva Desiderio Tempo di primavera. Tempo di nozze. Da sempre questi mesi sono i preferiti dalle coppie per sposarsi e vivere il momento più bello della loro vita. Ed ecco tornare per Fiera Milano ’Sì Sposaitalia Collezioni’ per le linee bridal con marchi prestigiosi italiani e stranieri. Così le aziende più importanti del panorama internazionale sono state protagoniste di un momento espositivo unico, dal 5 all’8 aprile scorso, all’Allianz MiCo-Milano. Fra i top exhibitors Elisabetta Polignano che ha sfilato in apertura della rassegna; Justin Alexander con tutte le sue linee inclusa Savannah Miller; Peter Langner con una sfilata-evento a tema della sostenibilità e Maria Pia Creazioni, Maison Signore, Michela Ferriero, Dalin Italian Atelier, Diamond Couture. In totale 200 brand in arrivo da 25 Paesi. Riflettori anche sulle aree speciali protagoniste di questa nuova edizione a partire ...