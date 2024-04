Trebbiantico | si inaugura spazio tutto per i giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Unonuovo, all’interno del quale ipotranno scambiarsi idee, ampliare le loro conoscenze e rivitalizzare la zona: si terrà oggi, alle 11, l’zione del co-working di, in piazza II Corpo d’Armata Polacco 1: "Un nuovocreativo e di lavoro, pensato per sostenere l’attività deie integrarla al contesto sociale in cui è inserito", dicono il sindaco Matteo Ricci e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi nel presentare l’edificio di 151mq che, tramite bando pubblico, è stato assegnato in concessione (al canone di 600 euro al mese) a due professionisti che gestiranno gli spazi di co-working per 6 anni. a.z.