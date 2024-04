Travolge e uccide con l’auto 35enne in motorino | 28enne positivo all’alcol test arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Era inquando è stato investito e ucciso da un’auto. Stefano Piergallini, 35 anni, è morto così venerdì sera in un incidente stradale avvenuto a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia.mobilista che l’ha investito, risultato, è statoper omicidio stradale. La vittima ed era residente a Salò (Brescia). Ieri sera si stava spostando sul suoquando è stato travolto dalla vettura che proveniva dal senso di marcia opposta.mobilista, di 28 anni, che era alla guida di una Bmw, si trova ora agli arresti domiciliari. Il, come riporta Il Giornale di Brescia, è stato sbalzato a una settantina di metri. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il ...