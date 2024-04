Trapani | droga nel doppiofondo di un mobile | un arresto ad Alcamo

(Di sabato 13 aprile 2024) Palermo, 13 apr. (Adnkronos) – I carabinieri della Compagnia di), con il supporto del nucleo Cinofili di Palermo, hanno arrestato un 64enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dalla continua presenza di persone di tutte le età nell’abitazione dell?uomo, hanno eseguito una perquisizione insieme al cane antiNadia. Neldi undella camera da letto sono state trovate 25 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 50 grammi. Il 64enne è stato arrestato e, a seguito dell?udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'articolo CalcioWeb.

