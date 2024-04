Trapani | cagnolina travolta e uccisa da un’auto | “Investita volontariamente”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 aprile 2024) Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Unaè stataad Alcamo, in provincia di, da un pensionato che hasterzato per investirla Lacoinvolta nell’incidente fatale ad Alcamo, nella provincia di, si chiamava Nina. È statada un automobilista che, catturato dalle telecamere di sorveglianza, sembra averla presa di mira. La piccola meticcia di 4 anni era accudita da volontari e risiedeva in un cantiere del comune siciliano. Questo tragico evento è stato caratterizzato da un’assurda brutalità, poiché Nina è stata colpita da un veicolo Toyota guidato da un pensionato settantenne, trascinata sull’asfalto edeliberatamente. La Lega nazionale per la difesa del ...