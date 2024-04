Tragedia Suviana | i veri sciacalli sono Landini & Co

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 13 aprile 2024) Ancora non si sa nulla sulle cause del tragico incidente che ha generato l’esplosione alla centrale idroelettrica dieppure la condanna da Maurizioa tutta la sinistra è già arrivata per tutti gli imprenditori. I buonisti per intenderci, se la prendono col mercato, col “modello di impresa da cambiare”, con la “liberalizzazione del mercato del lavoro”, in Italia il paese più ingessato e meno liberista del mondo occidentale, che poi semmai è il mercato e la concorrenza ad alzare il livello di sicurezza sul lavoro e non il contrario. Ma naturalmente nel mirino di questicigli imprenditori, fatti passare per predatori assassini e stragisti, canaglie che pur di fare profitto fanno morire chi lavora per loro. I primi ad essere “arrestati” per calunnia dovrebbero essere questi cialtroni ...