Tragedia durante una escursione in mountain bike | muore Ivan Toloni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Berzo Demo (Brescia), 13 aprile 2024 –sui monti della Valcamonica ad Anduaia di Berzo Demo, doveunainè morto, probabilmente per cause naturali,, residente in paese. I fatti sono accaduti alle 16.15. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Purtroppo non è stato possibile aiutare lo sfortunato sportivo, che in Valle Camonica, nel bresciano e in Valtellina era conosciutissimo.aveva 46 anni ed era un membro attivo del Gruppo di Protezione Civile e Ambulanza Arnica di Berzo Demo, di cui era un formatore, sempre a disposizione in ogni evenienza. Era anche un elemento attivo della comunità della valle Saviore, impegnato ...