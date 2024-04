Traffico Roma del 13-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024) Luce VerdeBuonasera e Ben ritrovati redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina per lavori code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Pomezia e poi versocentro tra Castelno e Castel di Decima poco ilsulle altre strade della capitale resta chiusa via di Bravetta per una perdita di acqua tra via Camillo Serafini e largo guidi nelle due direzioni deviazioni per le linee bus della zona ed in tema di trasporto pubblico domani 14 aprile dalle 10:30 alle 13 possibili disagi al trasporto ferroviario le linee regionali fl1 Orte Fiumicino fl3Cesano Viterbo fl5Civitavecchia e Leonardo Express subiranno delle modifiche previsto un servizio bus e sostitutivo tra le stazioni diTermini e Fiumicino aeroporto ma per maggiori dettagli ...