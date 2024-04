Traffico Roma del 13-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità riaperta al transito la galleria Giovanni XXIII prima chiusa per urgenti lavori da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti ancora chiusa invece via di Bravetta per una perdita d’acqua tra via Camillo Serafini è largo guidi nelle due direzioni deviazioni per le linee bus della zona alle 15 un corteo è partito da Piazzale Ostiense L’arrivo è previsto a Piazza Vittorio Emanuele i partecipanti percorreranno tra le altre viale Aventino via di San Gregorio via Labicana e Viale Manzoni temporanee deviazioni per illungo il percorso del corteo deviato anche il trasporto pubblico altra manifestazione con corteo tra le quindici e le 17 da Piazzale Tiburtino a Piazzale del verano passando per via Tiburtina anche qui possibili possibili deviazioni per le linee bus ...