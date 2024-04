Traffico Roma del 13-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio ben trovati redazione Sonia cerquetani riaperta al transito la galleria Giovanni XXIII prima chiusa da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti per urgenti lavori code e smaltimento sulla tangenziale est da Corso di Francia ancora chiusa invece via di Bravetta per una perdita di acqua tra via Camillo Serafini è largo guidi nelle due direzioni deviazioni per le linee bus della zona pere lavori code sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia alle 15 un corteo è partito da Piazzale Ostiense L’arrivo è previsto a Piazza Vittorio Emanuele i partecipanti percorreranno tra le altre viale Aventino via San Gregorio via Labicana e Viale Manzoni temporanea e deviazioni per illungo il percorso del corteo deviato anche il trasporto pubblico ma per i dettagli di ...