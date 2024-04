Traffico Roma del 13-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità permanenza via di Bravetta per una perdita di acqua tra via Camillo Serafini è largo guidi nelle due direzioni in corso le operazioni di riparazione del guasto deviazioni per le linee bus nella zona partita dal liceo Giulio Cesare alle ore 8 di questa mattina siamo nel quartiere Trieste la terza edizione della Julian Anna gli atleti percorreranno tra le altre corso Trieste e via Corsica è via Nomentana possibili deviazioni per le linee bus di zona sabato pomeriggio quindi oggi tra le 15 e le 18 manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio attese circa mille persone che si muoveranno lungo viale Aventino Piazza di Porta Capena via di San Gregorio via Celio vibenna Piazza del Colosseo via Labicana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto temporanee chiusure e ...