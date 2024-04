Tour of the Alps 2024 | il percorso e le 5 tappe ai raggi X Gara per scalatori | montagne a profusione

(Di sabato 13 aprile 2024) Torna ilof the, una volta conosciuto come Giro del Trentino. Come sempre, cinqueche saranno una vera e propria scorpacciata di salite. Andiamo ad analizzare insieme ildi questa corsa, giunta all’edizione numero 47 e vinta lo scorso anno da Tao Geoghegan Hart. PRIMA TAPPA – NEUMARKT/EGNA – KURTINIG ADW/CORTINA SSDV (133,3 km) Dopo poco più di trenta chilometri c’è già il primo scollinamento oltre i 1000 metri: si sale su Andalo, un terza categoria bello lungo, di 15,5 chilometri al 5,1% medio, con una fase iniziale tra il 6 e l’8%, un tratto in falsopiano di tre chilometri e un’ultima rampetta oltre il 10%. Si transita all’arrivo con ancora 53 chilometri da percorrere, si entra in un circuito da ripetere due volte con lo strappo di Penon, 4,4 km al 9,4%: ultimi 13 chilometri ...

Mentre la maggior parte dei loro coetanei si riposava dai corsi, oltre 200 studenti universitari da tutto il mondo si sono riuniti a Zurigo, in Svizzera, durante le vacanze di Pasqua per partecipare ... (aleph-tales)

Un programma studiato a tavolino, per arrivare al top nel momento più importante dell’anno: le Olimpiadi di Parigi. Filippo Ganna prosegue nel suo inizio di 2024 molto particolare: torna in gara , ... (oasport)

Un programma studiato a tavolino, per arrivare al top nel momento più importante dell’anno: le Olimpiadi di Parigi. Filippo Ganna prosegue nel suo inizio di 2024 molto particolare: torna in gara , ... (oasport)

Gabry Ponte tornerà in Tour con nuovi appuntamenti estivi - Milano, 13 apr. (askanews) – Dopo tre indimenticabili show sold-out a Milano, Torino e Bologna che hanno fatto ballare quasi 40.000 persone, Gabry Ponte si prepara a conquistare anche Roma, il 15 giug ...askanews

Max Pezzali: «Discoteche Un tempo si andava per corteggiare le ragazze, ora per farsi la foto da mettere sui social. Eravamo più coatti» - Solo pochi mesi fa, alla vigilia del concerto dello scorso settembre al Circo Massimo davanti a 56 mila spettatori, l'apice del Pezzali-revival (470 mila biglietti venduti per il Tour 2022-2023), ...ilgazzettino

Il Made in Italy racconta. Le eccellenze nazionali in Tour - La storia delle imprese italiane come "storia di innovazioni". Dalla macchina da scrivere Olivetti Lettera 22 che, restaurata e dipinta con i colori della bandiera italiana, continua a vendere, ai due ...ansa