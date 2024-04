Torneo di Montecarlo | Sinner eliminato in semifinale contro Tsitsipas Ma i tifosi sono furiosi per un clamoroso errore dell’arbitro

(Di sabato 13 aprile 2024) Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Dopo la battaglia ai quarti di finale deldiRune, vinta nonostante la sceneggiata del danese,si è fermato indove ha persoin una partita davvero rocambolesca. Il greco, che ha ritrovato la verve dei bei tempi e che si trova a suo agio sulla terra rossa, per lunghi tratti ha giocato alla pari con, che ha dalla sua comunque molte attenuanti. In primis c’è stato undegli arbitri, che hanno permesso adi rientrare in partita quando sembrava chefosse ad un passo dalla vittoria. Inoltre nei game finali l’altoatesino non era al top della condizione ed è ...

Per assistere al torneo Atp di Montecarlo , Elisabetta Gregoraci sfoggia un look primaverile che riprende la tendenza denim , una delle più glamour della stagione.Continua a leggere (fanpage)

Sinner sconfitto in semifinale da Tsitsipas a Montecarlo in un modo beffardo. Un errore dell'arbitro e i problemi fisici hanno "aiutato" il greco che aspetta uno tra tra Djokovic e Ruud.Continua a ... (fanpage)

LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-6, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: azzurro sconfitto, decisiva una svista arbitrale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-RUNE (DOPO SINNER) 16.24 Sul 3-1 per Sinner nel terzo set, Tsitsipas aveva commesso un nitido doppio fallo. E' vero che l'azzurro ...oasport

Sinner sull'infortunio: «Problemi fisici causati forse dall'errore del giudice di linea, è stato un problema di testa» - Jannik Sinner ha perso la semifinale dell'Atp di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas ... Ora ho bisogno di tempo per recuperare. Madrid sarà un Torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, perché ...ilmattino

Sinner a Montecarlo si piega all’infortunio, all’errore arbitrale, ai crampi: match a Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-4 - Clamoroso a Montecarlo: Sinner ha perso. Non succedeva dall’anno scorso (Alcaraz). Giornata nera. Ha avuto contro un Tsitsipas in stato di grazia che si e imposto in 3 set (4-6,6-3, 4-6) ma ha avuto c ...blitzquotidiano