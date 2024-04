Tornare alla natura per vivere meglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) L’inquinamento dell’aria e dell’acqua, le ondate di calore, le pandemie e anche il senso di sopraffazione dato dall’assistere impotenti a questo scenario hanno un forte impatto sulla salute fisica e mentale. Lo spiega Letizia Prosperi, medico chirurgo e divulgatrice scientifica, nel suo libro ’La salute di tutto comincia da te’ (Giunti Editore), in cui parla del nostro equilibrio con l’ambiente e con gli altri esseri viventi, di come lo abbiamo rotto e di come sia urgente ricostruirlo per salvare noi stessi e tutelare il pianeta. "Il cambiamento climatico – racconta – ha conseguenze sull’ambiente che si ripercuotono sulla salute. Pensiamodiffusione di alcune malattie infettive come quelle trasmesse dalle zanzare (che, a causa dell’aumento delle temperature, si diffondono in zone diverse da quelle di origine), oppure a quelle derivate dallo scioglimento del ...