Tornano i tavoli all’aperto da Hab | Ma ho perso tre mesi di lavoro

(Di sabato 13 aprile 2024) Da ieri, il Caffè Hab può tornare ad accogliere i suoi clienti anche. Lo Sportello unico attività produttive ha infatti notificato a Paolo Perini la concessione all’utilizzo dei 25 metri quadrati davanti al locale, per un anno. Per i gestori del locale, che a gennaio si erano visti rifiutare la proroga della concessione e hanno dovuto rivolgersi al Tar per mettere dueni in via Gramsci, è una vittoria amara. "Sono molto dispiaciuto da questa vicenda – commenta Paolo Perini, titolare del locale –. Anche se è finita bene, resta per me un’amarezza di fondo". Perché? "Non è possibile dover arrivare a fare ricorso. Dopo il diniego della proroga, ho chiesto di parlare con qualcuno, con il sindaco o gli assessori, per capire le loro motivazioni, ho mandato mail e pec, ma non ho avuto risposte, non hanno voluto incontrarmi. Ma così ...