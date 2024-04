Torna la stickmania anni ' 90 rivisitata dalla Gen Z

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Chiunque sia stato bambino o adolescente negli‘90 si ricorderà di certo, oltre ai gruppi pop come le Spice Girls e ai telefilm come ‘Beverly Hills’, anche un altro elemento che a tanti regalerà una gran bella dose di nostalgia: stiamo parlando degli adesivi, o sticker, spesso disponibili all’interno di riviste e magazine (soprattutto quelle dedicate ad un target femminile), ma anche di libri e pacchetti di patatine, di caramelle e molto altro ancora. Per molti uno sticker era un vero e proprio status symbol, da sfoggiare in ogni occasione possibile su diari, cartelle e chi più ne ha più ne metta. Questa moda, perrimasta in realtà piuttosto sopita, sembra essereta in auge in tempi non sospetti anche grazie al prezioso contributo della Generazione Z, vale a dire i nati dopo il 1997. Questi giovani ragazzi e ragazze ...