Torino-Juventus | profanata la Basilica di Superga | striscioni e sfottò dai tifosi bianconeri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) La rivalità calcistica non guarda in faccia nemmeno la memoria e il rispetto delle vittime di. A poche ore dal derby, sono state diffuse alcune immagini che riguardano deglidiappesi nel piazzale delladidaidella. Oltre a trattarsi di un luogo sacro,è tristemente nota per lo schianto aereo in cui persero la vita i calciatori del ‘Grande’. “Dal 1897 la vera storia disiamo noi“, si legge nel primo striscione accompagnato da una gigantografia con una zebra e un toro e la scritta “El Mata Toro“. L’episodio è diventato subito virale sui social e ha generato lo sdegno di entrambe le fazioni ...