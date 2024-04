Torino-Juventus LIVE 0-0 | Vlahovic spreca un contropiede

Nel croso di Torino - Juventus è stato ammonito Samuele Ricci , ecco cosa cambia per il giocatore verso i prossimi match Brutte notizie per la sponda granata del Po. Nel corso di Torino - Juventus ... (calcionews24)

Al Grande Torino il match valido per la 32esima di Serie A Torino - Juventus : sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca LIVE 1? Il match è inizia to 4? – L’olimpico è una bolgia: tutto esaurito ... (calcionews24)

LIVE Torino-Juventus 0-0 (55') - Riprende la gara - 5' Mischia in area Juve, la palla dal fondo arriva a Ricci che calcia male, ma c'è la segnalazione del guardalinee, la sfera era già uscita prima del tocco precedente. Torino (3-4-1-2): ...torinogranata

Colpo di Zapata a Gatti, ecco perché il VAR non può intervenire - Ha fatto discutere il contatto tra Duvan Zapata a Federico Gatti nel primo tempo di Torino-Juventus: il Var, però, non poteva intervenire. Duvan Zapata (Lapresse) – calciomercato.it Come di consueto, ...calciomercato

Juve, che azione: Vlahovic da pochi passi prende un palo clamoroso - Al minuto 7 del derby contro il Torino, la squadra bianconera esce bene palla al piede e arriva alla conclusione con il serbo, ben assistito da Chiesa. Al 13° invece chance per Locatelli ...tuttosport