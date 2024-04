Torino-Juventus LIVE 0-0 | miracolo di Milinkovic-Savic su Vlahovic! Occasione per Vlasic

Episodio da MOVIOLA durante il derby Torino-Juventus . Al 17?, infatti, qualche dubbio sulle proteste di Federico Gatti per un colpo subito a opera di Duvan Zapata a palla lontana. Il difensore ... (sportface)

Una sola occasione nella prima parte del derby tra Torino e Juventus. Si gioca la partita della 32ª giornata del campionato di Serie A e la posta in palio è molto alta per gli obiettivi delle due ... (calcioweb.eu)

Al Grande Torino il match valido per la 32esima di Serie A Torino - Juventus : sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca LIVE 1? Il match è iniziato 4? – L’olimpico è una bolgia: tutto esaurito ... (calcionews24)

LIVE Torino-Juventus 0-0 (47') - Palo clamoroso di Vlahovic al 7', Savic salva sul serbo al 31'. Tre di recupero - 38' Sportivamente Szczesny riconsegna il pallone al Torino. 37' Si riparte con la palla per la Juventus, scelta che fa arrabbiare Juric. 36' Liberato al cross Bellanova, si scontrano in area Locatelli ...torinogranata

“Ha i piedi di legno”: Juve-Torino, mirino puntato su Vlahovic - Il centravanti bianconero protagonista in negativo del primo tempo del derby della Mole valevole per la trentaduesima giornata di Serie A Vlahovic nel mirino dei tifosi della Juventus per i gol ...calciomercato

LIVE Torino-Juventus 0-0 (39') - Palo clamoroso di Vlahovic al 7', Savic salva sul serbo al 31' - PRIMO TEMPO 38' Sportivamente Szczesny riconsegna il pallone al Torino. 37' Si riparte con la palla per la Juventus, scelta che fa arrabbiare Juric. 36' Liberato al cross Bellanova, ...torinogranata