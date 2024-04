Torino-Juventus | le pagelle di CM | Vlahovic | errore clamoroso | Chiesa a corrente alternata

La Juventus dopo la vittoria sudata in casa contro la Fiorentina, torna a pareggiare 0-0 nel derby contro il Torino. Il Bologna , in campo questa sera contro il Monza, vorrà sfruttare l’occasione di ... (inter-news)

SERIE A - Torino-Juventus: 0-0, Lazaro spreca al 94'. Allegri si salva - Le due squadre non si fanno male e portano a casa un punto a testa. Poco spettacolo nella gara del derby della Mole. Torino e Juventus non sono andate oltre lo 0-0 all'Olimpico Grande Torino. Nel ...areanapoli

Nel derby della Mole regna la noia: 97' di intensità e duelli, ma è 0-0 tra Torino e Juventus - Potrebbe esser stato l'ultimo derby della Mole tra Allegri e Juric. Di certo non la ricorderemo come una sfida memorabile, considerando che tra granata e bianconeri non c'è stata ...fcinternews

Torino Juventus, Giuntoli: «Per il futuro ci vuole pazienza» - Ecco le sue parole Cristiano Giuntoli ha concesso un’intervista a Dazn parlando prima della sfida tra Torino e Juventus. JUVE IN EVOLUZIONE – «Per quanto riguarda le parole di Elkann mi lusingano, è ...calcionews24