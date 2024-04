Torino-Juventus | le formazioni | Zapata-Sanabria contro Chiesa-Vlahovic Diretta

Torino-Juventus , le Formazioni ufficiali : pronostico marcatori , ammoniti e tiratori della stracittadina. Le scelte dei due allenatori e le possibili soluzioni. Un derby non è mai una partita banale. ... (ilveggente)

Al Grande Torino il match valido per la 32esima di Serie A Torino - Juventus : sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca LIVE In aggiornamento (calcionews24)

Juventus, Giuntoli: "Cercheremo di fare qualche cessione. Con Allegri parleremo in estate" - Le parole del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli a pochi minuti dal calcio d'inizio del derby con il Torino ...gianlucadimarzio

Juventus - Bremer: "Il derby è una gara importante, mi rivedo in Buongiorno" - Gleison Bremer, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby con il Torino, sua ex squadra: "Rivedo in Buongiorno alcune mie caratteristiche. È un ragazzo che sta facen ...napolimagazine

Manna assente allo stadio. Giuntoli: "Stiamo parlando con lui per capire il suo futuro" - Il dirigente della Juventus ha parlato del possibile futuro di Giovanni Manna che probabilmente ripartirà dal Napoli nella prossima stagione.areanapoli