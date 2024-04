Torino-Juventus | Juric espulso per proteste nel finale di partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Ivanè statopernei minuti finali di, il Derby della Mole valido per la 32° giornata della Serie A 2023/2024. Conclusione dimolto concitata sul risultato di 0-0 e al minuto 87 il tecnico granata è stato allontanato dall’arbitro Maresca. Con Szczesny a terra e sanguinante dopo uno scontro di gioco,si è trovato in disaccordo con la decisione dell’arbitro e così facendo ha provocato la sua espulsione. Nei prossimi giorni il Giudice Sportivo deciderà sull’eventuale squalifica dell’allenatore del, non certo nuovo a questi episodi. SportFace.