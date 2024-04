Torino-Juventus | Bellanova fuori per problemi fisici | dentro Masina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Finisce all’85’ la partita di Raoul. Nel finale del derby tra, l’esterno granata è stato costretto ad uscire per un problema fisico, che ha spinto il tecnico Ivan Juric (poco dopo espulso) a procedere con la sostituzione. Poco primasi era accasciato, ma l’azzurro ha provato a rimanere in campo, per poi tornare a terra esausto. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami per valutare le sue condizioni, ma dovrebbe trattarsi solamente di un lieve affaticamento. Non sembra esserci quindi preoccupazione, ma sarà il club a chiarire le sue condizioni. SportFace.