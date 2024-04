Torino-Juventus 0-0

(Di sabato 13 aprile 2024) Finisce 0-0 il derby tra. Partita piuttosto equilibrata, anche se la Juve si rende pericolosa in avvio ma l'errore di Dusan Vlahovic è clamoroso, con il serbo che calcia sul palo una palla perfetta servitagli da Chiesa. Poi Milinkovic-Savic si supera nel primo tempo sempre su Vlahovic e poi su Yildiz nella ripresa. Il, che deve rimandare ancora la vittoria nel derby, in un paio di occasioni si rende pericolo e in pieno recupero, al 94' sfiora il gol con Lazaro di testa. Nel finale espulso Juric per proteste.

