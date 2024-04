Torino-Juventus 0-0 | derby della Mole senza gol

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) –pareggiano 0-0 nelin calendario per la 32esima giornataSerie A 2023-2024. I bianconeri, terzi, salgono a 63 punti. I granata sono noni a 45. La Juve parte con atteggiamento aggressivo e al 7? sfiora il gol. Chiesa scappa a destra e crossa, Vlahovic può colpire di sinistro da ottima posizione: palo. I bianconeri insistono e al 13? la palla buona capita a Locatelli, che non inquadra la porta spedendo alto. Ilfatica ad affacciarsi in avanti e rischia anche di rimanere in inferiorità numerica per il colpo che Zapata rifila a Gatti a palla lontana: arbitro e Var non intervengono. Al 31? terza occasioni enorme per la Juve, ancora sui piedi di Vlahovic. Da distanza ravvicinata il serbo calcia ma trova la parata del connazionale Milinkovic-Savic che ...

