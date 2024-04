Torino-Juve | striscioni a Superga | la presa di posizione dei bianconeri

(Di sabato 13 aprile 2024) Brutto episodio prima del derby del campionato di Serie A trantus: il riferimento è allo striscione provocatorio esposto controda un gruppo di ultrà. “Dal 1897 la vera storia disiamo noi”, si legge nel primo striscione accompagnato da una gigantografia con una zebra e un toro e la scritta “El Mata Toro”. Il comunicato dellantus “La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono entrambe manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole”. E’ ladidellantus, in un post su X. L'articolo CalcioWeb.

