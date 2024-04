Tintilia | il cavallo di battaglia Storia di un autoctono riscoperto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Una regione piccola, ma ricca di gemme, giovane dal punto della maturità enologica, ma antichissima per tradizione vinicola. È il Molise, regione che ormai si è affermata come produttrice di vini di grande qualità, di superficie ridotta - intorno agli 8500 ettari vitati – ma per molti versi ancora da scoprire. Ne abbiamo parlato con Carla Iorio, delegata regionale dell’Onav, l’organizzazione nazionale assaggiatori di vino, impegnata sulla formazione e la diffusione della cultura enologica. Come si presenta il panorama enologico del Molise? "I vigneti sono presenti da tempi antichissimi, ma nella regione il consumo è sempre stato personale: ogni contadino aveva il suo vigneto per il consumo famigliare. Questo fino a 30-40 anni fa. La viticoltura era soprattutto concentrata all’interno, in altipiani che vanno da 400 a 700-800 metri, ma fra anni ’80-’80 c’è stata un’espansione nel ...