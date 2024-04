“Ti faccio secca” e “Ti recido la giugulare”… Figlio violento allontanato da casa dal Tribunale di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 aprile 2024) Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Un giovane di 24 anni, residente a, è al centro di un’indagine giudiziaria dopo essere stato accusato di maltrattamenti in famiglia, inclusa l’emissione di gravi minacce di morte nei confronti della madre, come “Ti” e “Tila giugulare”. Queste minacce hanno portato la Procura a richiedere e ottenere un divieto di avvicinamento nei confronti della madre, della sorella e del padre del giovane. Dettagli del Caso Legale Il pubblico ministero Valerio De Luca, che gestisce il caso, ha delineato un quadro di continue tensioni domestiche aggravate dal comportamento del giovane. Durante l’interrogatorio di garanzia tenutosi di fronte al giudice per le indagini preliminari deldi, Giuseppe Cario, il 24enne, difeso ...