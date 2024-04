Thuram nel mirino di Inzaghi L’Inter punta su di lui | ora c’è il Cagliari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Con l’assenza di Lautaro Martinez, Simonesi metterà nelle mani – e nei piedi di Marcus. Il francese deve tornare al gol, il digiuno sta diventando lungo. A San Siro contro illa grande occasione. LAVORO – Simone, vista anche l’assenza di Lautaro Martinez, ha messo tutto nelle mani di Marcus. L’attaccante francese, insieme ad Alexis Sanchez, ha la grande occasione di tornare a segnare e mandareal primo match-point stagionale. Con un’eventuale vittoria contro il, a prescindere dal risultato che porterà a casa il Milan, i nerazzurri avranno l’occasione di vincere lo scudetto in maniera aritmetica proprio nel derby. RIENTRO – Proprio per questo motivo, servirà la massima collaborazione in attacco. ...