The Witcher 3 | un curiosissimo easter egg scoperto dopo anni dal lancio

(Di sabato 13 aprile 2024) Anchemoltidal, The3: Wild Hunt continua a nascondere delle sorprese. Un giocatore ha trovato da poco unegg davvero curioso che nessuno aveva mai individuato prima. La scoperta è avvenuta nella città di Novigrad. Un video dimostra in modo dettagliato come poter ritrovare questoegg, dal momento che non si trova in una posizione facilmente raggiungibile e che richiede di uscire con un glitch dalla mappa di gioco. Nel video vediamo il protagonista posizionarsi tra un edificio e la parete di roccia alle sue spalle. Proprio su questa è incisa un’immagine che è un evidente richiamo a CD Projekt Red, lo sviluppatore del videogioco. L’immagine ritrae un soldato di Temeria, riconoscibile dal logo sul suo equipaggiamento, che indica con il dito indice ...