The Voice | quando gli spin off fanno più successo dell’originale

(Di sabato 13 aprile 2024)TheOf Italy è andato in onda per sei edizioni dal 2013 al 2019 su Rai2 nessuno se lo è mai granché calcolato. Ad eccezione di Suor Cristina, fenomeno più di costume che di bravura, nessuno si ricorda realmente i concorrenti che hanno animato quelle edizioni. Né tantomeno i giudici, seppur ci siano stati nomi di spicco. Da Riccardo Cocciante a Raffaella Carrà, passando per Roby Facchinetti col figlio, Morgan, Piero Pelù, Noemi, Dolcenera, Elettra Lamborghini, J-Ax, Albano, Guè Pequeno e molti altri. TVOI nella sua ultima edizione condotta da Simona Ventura ha fatto al debutto 11% di share e ha chiuso con una media del 10% di share. Numeri troppo bassi pure per Rai2 a quanto pare, dato che da allora quel progetto è stato del tutto accantonato. Solo l’anno successivo su Rai1 è stato sperimentato il primooff, quello ...