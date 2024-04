Terza categoria Se il Brisighella vince a Marradi centra la promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Ultime due giornate del campionato di. Nel girone A, già promosso il Punta Marina ma c’è lotta per una buona posizione nel tabellone della post season con il Mezzano aritmeticamente secondo. C’è lotta anche per l’ottavo e ultimo posto disponibile per i playoff con la Polisportiva Camerlona avanti di 2 punti sul Porto Corsini. La prima gioca oggi contro il Carpinello e potrebbe già chiudere il discorso, visto che nell’ultima giornata il Porto Corsini – oggi in campo con la Compagnia dell’Albero – dovrà riposare e, quindi, non potrà fare punti. Nel girone B, se iloggi asarà aritmeticamente promosso, poichè ha 2 punti di vantaggio sul Prada che, però, riposerà all’ultima di campionato e, dunque non potrà aggiungere punti a quelli che otterrà domani con lo Sporting Lugo, terzo in ...