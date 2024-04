Terra sempre più vocata al bio | Una ricchezza da proteggere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Ladel patrimonio enoico della Sicilia si può toccare con mano al padiglione 2 di Vinitaly (stand G84) dove il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia è rappresentato da 67 cantine per un totale di 130 vini. Il Consorzio, presieduto da Antonio Rallo, è nato nel 2012 per promuovere la denominazione Doc Sicilia, e rappresenta quasi 8mila viticoltori e circa 500 imbottigliatori e quasi 25mila ettari rivendicati. La Sicilia è anche la più grande area vinicola biologica in Italia: rappresenta il 30% della superficie nazionale e con i suoi oltre 42mila ettari ha anche il primato tra le regioni che praticano una viticoltura sostenibile, assoggettata al disciplinare bio o a quello di produzione integrata. Gli incontri allo stand sinno a partire da domenica 14 aprile (ore 11) con una masterclass con Luigi Salvo su Il fascino dei rossi siciliani ...