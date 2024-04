Terme aperte per tutti

Dino Meneghin ospite Herons per “Team Experience” - Montecatini Terme, 13 aprile 2024 – Dino Meneghin a Montecatini Terme. La leggenda del basket italiano sarà ospite della Fabo Herons Montecatini, nell’ambito del ’Team Experience’, l’evento che ogni a ...lanazione

Terme Chianciano, 15 aprile attività gratuite per la Giornata del Made in Italy - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Terme di Chianciano partecipano al progetto indetto da FederTerme Terme aperte ...travelquotidiano

Lunedì “Terme aperte”. Un viaggio nella storia di RiminiTerme, dall’Ottocento ai giorni nostri - Giornata da non perdere, quella che si terrà lunedì 15 aprile a RiminiTerme. Con “Terme aperte”, il complesso di Miramare – al top in Europa per quanto riguarda il settore della talassoterapia – si ...chiamamicitta