Teotino duro | “Milan | a Leao manca uno scalino Ma credo che non lo farà”

Bordata a Leao, l’opinionista non ha dubbi sulla sua carriera: che attacco - L'ultima prestazione di Leao non ha lasciato dubbi all'opinionista. Di seguito è riportato il suo pensiero sull'attaccante rossonero ...spaziomilan

Teotino duro su Leao: «Con la Roma…" - Il Milan non porta avanti la gara sperata alla vigilia. Tra i rossoneri pochi si salvano e il portoghese non è tra questi; molte le critiche. È servita una Roma in grande spolvero per… Leggi ...informazione

Teotino duro su Leao: «Con la Roma è mancato, il Milan ha un problema di personalità. Al ritorno dovrà fare così» - Il noto giornalista Gianfranco Teotino ha commentato la sfida di ieri tra Milan e Roma, soffermandosi sulla prova di Leao Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Teotino si è espresso così r ...milannews24