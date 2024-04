Tentata rapina ai danni di un giovane in stazione | foglio di via per un 27enne

Intorno alle 2:00 questa notte a Pomigliano d’Arco un tentativo di rapina è degenerato in sparatoria: due giovani si trovano ora in ospedale . Insegue i suoi aggressori dopo tentata rapina : due ... (teleclubitalia)

Bari, 13 apr. - (Adnkronos) - Due giovani sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri della stazione di Putignano, in provincia di Bari, in collaborazione con la Polizia di Stato del locale ... (liberoquotidiano)