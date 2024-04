Tenta rapina in tabaccheria | la dipendente spruzza lo spray al peperoncino e lo mette in fuga

(Di sabato 13 aprile 2024) Modena, 13 aprile 2024 – La polizia di Modena ha arrestato un uomo, italiano, di 42 anni: è accusato ditaaggravata a una tabaccaia. E’ successo mercoledì scorso, alle 18.40, in zona Musicisti: entrato con un coltello in mano, aveva minacciato la ragazza dietro al bancone intimandole di consegnargli il denaro in cassa. La donna non si è però arresta né troppo spaventata: impugnato unoalper difesa personale, hato la sostanza urticante contro iltore a cui non è rimasto che fuggire assieme al complice rimasto all’esterno a fare da palo. La donna ha poi chiamato la polizia: gli agenti, anche grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’uomo mentre stava ...

