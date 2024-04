Tensione in Medioriente | media | “l’Iran ha attaccato e preso il controllo di una nave vicino allo Stretto di Hormuz”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Poche notizie verificate, un video che mostra l’attacco, una sola certezza: il grado diincontinua a salire. Il passo in avanti nell’escalation dei rapporti tesi tra Israele e Iran è certificato da un annuncio della tv saudita Al-Hadth ridaisraeliani: “Forze iraniane hannoildellacon bandiera portoghese ‘Mcs Aries‘ nellodi“. Secondo il sito Ynet, la– unacisterna diretta in India – sarebbe “parzialmente di proprietà di Israele”. Secondo la stessa fonte sarebbe in parte alla “compagnia ‘Zodiac Maritime‘ di proprietà a quanto sembra dell’imprenditore Eyal Ofer. Tra i tanti condizionali, c’è un filmato tutto da decifrare ...