Tensione alle stelle | l’Iran assalta una nave legata a Israele | a Hormuz Blitz con l’elicottero video

(Di sabato 13 aprile 2024) Sale latra Iran ein attesa del preannunciato attacco di Teheran contro lo Stato ebraico come rappresaglia per l’incursione israeliana contro il consolato iraniano a Damasco dello scorso 1 aprile. Altanei pressi dello Stretto di. Unacommerciale con bandiera portoghese è stata abbordata e posta sotto sequestro dopo un assalto tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. Secondo l’Associated Press, che afferma di aver visionato undell’accaduto, le modalità e i mezzi impiegati per portarlo a termine sembrano indicare che a compierlo siano state le Guardie rivoluzionarie iraniane. La tv di Stato di Teheran ha poi confermato che le forze della Repubblica islamica hanno preso il controllo dellaa ...

