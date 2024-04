Il norvegese elimina in tre set Humbert MONTECARLO (MONACO) - Casper Ruud completa il quadro delle semifinali del "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, ... (ilgiornaleditalia)

Per assistere al torneo Atp di Montecarlo , Elisabetta Gregoraci sfoggia un look primaverile che riprende la tendenza denim , una delle più glamour della stagione.Continua a leggere (fanpage)

La finale di Montecarlo si disputerà domenica 14 aprile, e inizierà alle ore 15. In campo potrebbe esserci Sinner, che oggi sfiderà Tsitsipas. L'altra semi finale è Djokovic-Ruud.Continua a leggere (fanpage)

Tennis: Torneo Barcellona. Cobolli all'esordio contro Nadal - Il maiorchino è al rientro dopo Brisbane BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Sarà Flavio Cobolli a testare la forma di Rafa Nadal al rientro ...sport.tiscali

Tennis: Nadal torna in campo a Barcellona, affrontera' Cobolli - Rafael Nadal, che non gioca a livello competitivo da piu' di tre mesi, tornera' in campo la prossima settimana sulla terra battuta al Torneo Atp ...sportmediaset.mediaset

Tennis: Nadal torna in campo a Barcellona, affronterà Cobolli - Rafael Nadal, che non gioca a livello competitivo da più di tre mesi, tornerà in campo la prossima settimana sulla terra battuta al Torneo Atp 500 di Barcellona, ;;dove affronterà al primo turno l'ita ...ansa