Tennis | Atp Montecarlo | Sinner battuto in semifinale da Tsitsipas

La diretta di Sinner-Tsitsipas , semifinale dell'ATP Montecarlo : la cronaca del match e gli aggiornamenti live . In palio la finale contro Djokovic o Ruud.Continua a leggere (fanpage)

La finale di Montecarlo si disputerà domenica 14 aprile, e inizierà alle ore 15. In campo potrebbe esserci Sinner, che oggi sfiderà Tsitsipas. L'altra semi finale è Djokovic-Ruud.Continua a leggere (fanpage)

Ancora polemiche dopo il match di quarto di finale al L'Atp Montecarlo tra Sinner e Rune . Al tennista danese, sconfitto dall'altoatesino, non è andato giù il tweet del L'Atp Tour. H0lger Rune ha ... (gazzettadelsud)

Da Rune a Connors, da Medvedev a Nastase: i "cattivi" della racchetta - c’era stata una chiamata a favore di Sinner), ma l’impressione è che questo modo di fare sia fondamentale per trovare il loro miglior Tennis.gazzetta

Berrettini, 28esimo compleanno con allenamento: festeggia ma è già in campo con il fratello - Il 12 aprile ha compiuto 28 anni ma non ha perso tempo con troppe celebrazioni. Matteo Berrettini, dopo aver festeggiato ieri sera in famiglia il suo compleanno, stamattina era già al ...ilmessaggero

Sinner eliminato, in finale a Montecarlo va Tsitsipas - Jannik Sinner si ferma in semifinale al Masters si Montecarlo. L'azzurro, n.2 del Tennis mondiale, è stato battuto dal greco Tsitsipas in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. (ANSA). ROI/ S0B QB ...ansa