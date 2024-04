Tappa playoff a Pesaro Estra | tieni alta la guardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Una sfida, quella di questa sera alla Vitifrigo Arena (ore 20.30), che sulla carta sembrerebbe un impegno abbordabile per l’Pistoia. Il condizionale, però, è d’obbligo perché non c’è niente di più difficile che affrontare una squadra che si trova con l’acqua alla gola. "Un mio vecchio allenatore diceva che non c’è niente di più pericoloso di una squadra che è lì lì per abdicare". Nicola Brienza usa poche parole ma molto chiare per inquadrare che tipo di avversario si troverà di fronte Pistoia. "Quando stai per andare giù fai di tutto per salvarti, è una reazione umana – prosegue Brienza – Loro hanno bisogno di fare qualcosa di speciale per ottenere la salvezza, già a partire dalla partita di questa sera e per questo ci troveremo di fronte una squadra agguerrita spinta da un palazzetto che immagino sarà tutto esaurito. A queste difficoltà va aggiunta la qualità ...