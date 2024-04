Tagli agli invalidi | la Giunta lombarda tira dritto Le opposizioni | “Pronti a gesti eclatanti”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 13 aprile 2024) Per un attimo associazioni, genitori e familiari di persone disabili si erano illusi. Avevano pensato che tutte le manifestazioni, le proteste, gli articoli di giornale avessero smosso Regione Lombardia, convincendola ad annullare la famigerata delibera del 28 dicembre 2023 con la quale laregionaleha decretato all’unanimità ilo sulle Misure B1 e B2 relative alla disabilità gravissima e grave, supportate con risorse statali del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) e con risorse regionali. Nessuna retromarcia suiSoprattutto perché nella seduta diregionale di lunedì prossimo uno dei punti all’ordine del giorno è un provvedimento dal titolo “modifica alla dgr XII/2033/2024 – fondo per le non autosufficienze triennio ...