Tabellone ATP Monaco 2024 | in Baviera Zverev e Rune alla ricerca di soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)principale di scena a partire da lunedì per l’ATP 250 didi, che rappresenta un enorme pezzo di storia del tennis tedesco dal momento che si tiene fin dal 1899. Da qui sono passati tanti grandi vincitori. Per l’Italia: Alberto Del Bono, Rolando Del Bello, Orlando Sirola, Martin Mulligan (quando giocava da italiano). Per il quadro mondiale: Gottfried von Cramm, Jaroslav Drobny, Budge Patty, Bob Hewitt, Roy Emerson, Manolo Santana, Guillermo Vilas, Manuel Orantes, Guillermo Vilas, Ivan Lendl (penultimo torneo vinto), Michael Stich, Roger Federer, Andy Murray. I primi due deldi quest’anno sono anche uomini che hanno conquistato questo torneo per due volte. Da una parte Alexander, che ci è riuscito nel 2017 e 2018, agli albori della carriera, dall’altra Holger ...