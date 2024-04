(Di sabato 13 aprile 2024) Sorteggiato ildell’ATP 250 di, una vecchia conoscenza del circuito maschile che fa il proprio ritorno dopo che l’ultima edizione si era svolta nel 2016. In quest’occasione il torneo ha preso direttamente il nome di Ion Tiriac, che estende la sua potenza in fatto di organizzazione tennistica anche nel suo Paese natale. Mai un rumeno vincitore (nemmeno negli anni di Andrei Pavel e Victor Hanescu) e neppure alcun italiano. Due, invece, i vincitori Slam: Goran Ivanisevic e Thomas Muster, ma da ricordare c’è anche un giovane David Ferrer nel 2002. Testa di serie numero 1 è Francisco Cerundolo: l’argentino si trova in una zona diparticolarmente interessante, della quale fanno parte anche Lucae Luciano. Tra loro potrebbe esserci un derby al secondo turno, ma i ...

Tabellone principale di scena a partire da lunedì per l’ATP 250 di Monaco di Baviera , che rappresenta un enorme pezzo di storia del tennis tedesco dal momento che si tiene fin dal 1899. Da qui sono ... (oasport)

Il Tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona 2024 , in programma sulla terra rossa della città catalana dal 15 al 21 aprile. Salvo sorprese dell’ultimo minuto dovrebbe fare il suo ritorno in ... (sportface)

È stato sorteggiato il Tabellone del torneo ATP 500 di Barcellona , che andrà in scena dal 15 al 21 aprile sulla terra rossa della località spagnola. Flavio Cobolli esordirà contro Rafael Nadal. ... (oasport)

Tabellone ATP Bucarest 2024: Nardi e Darderi in possibile rotta di collisione, per Sonego c’è Fonseca - Sorteggiato il Tabellone dell'ATP 250 di Bucarest, una vecchia conoscenza del circuito maschile che fa il proprio ritorno dopo che l'ultima edizione si era svolta nel 2016. In quest'occasione il torne ...oasport

Sinner battuto da Tsitsipas, Jannik sconfitto in semifinale Montecarlo - Jannik Sinner battuto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 2 del mondo, viene sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 del Tabellone, che si impone per 6-4, 3-6 ...adnkronos

Tabellone ATP Barcellona: Cobolli sfida Nadal! C’è Alcaraz, cammino insidioso per Musetti - È stato sorteggiato il Tabellone del torneo ATP 500 di Barcellona, che andrà in scena dal 15 al 21 aprile sulla terra rossa della località spagnola. Flavio Cobolli esordirà contro Rafael Nadal. Sfida ...oasport