Tabellone ATP Barcellona | Cobolli sfida Nadal! C’è Alcaraz | cammino insidioso per Musetti

(Di sabato 13 aprile 2024) È stato sorteggiato ildel torneo ATP 500 di, che andrà in scena dal 15 al 21 aprile sulla terra rossa della località spagnola. Flavioesordirà contro Rafaeldavvero da brividi per l’azzurro, chiamato a fronteggiare il pluri campione Slam ed ex numero 1 del mondo. Lo spagnolo dovrebbe tornare in gioco, ma non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione. In programma un secondo turno contro l’australiano Alex de Minaur, poi un possibile ottavo di finale contro uno tra Arthur Fils (bye), Altmaier e Popyrin. Lorenzoentrerà in gioco direttamente al secondo turno, incrociando uno tra lo spagnolo Carballes Baena e un qualificato. Esordio non impossibile per il toscano, che però nell’ottavo di finale potrebbe vedersela con il ...