Sydney | terrore al centro commerciale | almeno 6 morti

(Di sabato 13 aprile 2024) Un orrore inaspettato ha colpito il cuore di, in Australia, nell’ambito delWestfield di Bondi Junction. Secondo i dati diffusi dalla polizia locale, “cinque persone sono morte a seguito di un’aggressione nel luogo in questione, e l’aggressore e’ stato neutralizzato dalle forze dell’ordine.” I fatti sono accaduti in maniera repentina, come riportano i testimoni, e il panico si e’ diffuso in modo inarrestabile. “Si è scatenato subito il panico,” commenta un testimone oculare, descrivendo scene agghiaccianti: persone che correvano in ogni direzione, scene di. Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali mostrano un uomo armato di un grosso coltello che correva per il, e persone ferite ...