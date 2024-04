Sydney | sparatoria in un centro commerciale | 5 morti e 8 feriti VIDEO

(Di sabato 13 aprile 2024) Un feroce attacco alWestfield Bondi Junction a, in Australia. IlMorning Herald conferma che ci sono stati accoltellamenti e colpi di arma da fuoco e ci sono 5 vittime e 8. Sul posto sono intervenute le teste di cuoio e l’aggressore è stato ucciso dalle forze dell’ordine. Fra le persone L'articolo proviene da Il Difforme.

attentato in un centro commerciale di Sydney , Australia. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 6 morti e diversi feriti gravi . L'attacco è avvenuto venerdì 13 aprile... (leggo)

Attentato in un centro commerciale di Sydney , Australia. Secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno 6 morti e diversi feriti gravi. L' attacco è avvenuto venerdì 13 aprile... (leggo)

Un feroce attacco al centro commerciale Westfield Bondi Junction a Sydney , in Australia. Il Sydney Morning Herald conferma che ci sono stati accoltellamenti e colpi di arma da fuoco e ci sono ... (ildifforme)

L’incidente critico è stato segnalato dopo che l’uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco - Un bambino era tra le numerose persone accoltellate domenica in quello che la polizia ha descritto come un "grave incidente" in un centro commerciale a ...telepacenews

Australia, sparatoria in un centro commerciale a Sydney: “Ci sono diverse persone uccise” - Attacco al centro commerciale Westfield Bondi Junction di Sydney, in Australia, dopo segnalazioni di un attacco con coltello e spari e hanno colpito un sospetto. Lo riporta il Sydney Morning Herald, ...fanpage

Sydney, attacco al centro commerciale: sparatoria e accoltellamenti, almeno 6 morti e un neonato ferito - Attentato in un centro commerciale di Sydney, Australia. Secondo le prime informazioni ci sarebbero 6 morti e diversi feriti gravi. L'attacco è avvenuto sabato 13 aprile all'interno el centro ...corriereadriatico